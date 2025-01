Що таке MIAOCoin ( MIAO)

Miao is the first memecoin with animal sounds as IP. Miao ai is a blockchain-based artificial intelligence game token launch platform dedicated to building an efficient, fast and intelligent artificial intelligence game ecosystem. It adheres to the "meow philosophy" and aims to accelerate every token transaction. Its cute brand image allows users to experience the technological charm of encrypted artificial intelligence MEME in a fun and easy way.

Ресурс MIAOCoin (MIAO) Whitepaper Офіційний вебсайт