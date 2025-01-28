Сьогоднішня ціна MIAOCoin (MIAO)

Поточна ціна MIAOCoin (MIAO) сьогодні становить 0.00291212 USD з ринковою капіталізацією $ 2.91M USD. Ціна MIAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MIAOCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 846.04K USD

- зміна ціни MIAOCoin протягом дня — -9.51%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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