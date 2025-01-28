Ціна MIAOCoin (MIAO)
Поточна ціна MIAOCoin (MIAO) сьогодні становить 0.00291212 USD з ринковою капіталізацією $ 2.91M USD. Ціна MIAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MIAOCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 846.04K USD
- зміна ціни MIAOCoin протягом дня — -9.51%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MIAOCoin до USD становила $ -0.000306227675856146.
За останні 30 днів зміна ціни MIAOCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MIAOCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MIAOCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000306227675856146
|-9.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MIAOCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.62%
-9.51%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Miao is the first memecoin with animal sounds as IP. Miao ai is a blockchain-based artificial intelligence game token launch platform dedicated to building an efficient, fast and intelligent artificial intelligence game ecosystem. It adheres to the "meow philosophy" and aims to accelerate every token transaction. Its cute brand image allows users to experience the technological charm of encrypted artificial intelligence MEME in a fun and easy way.
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