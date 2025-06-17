Сьогоднішня ціна MIAO (SN86)

Поточна ціна MIAO (SN86) сьогодні становить 0,327736 USD з ринковою капіталізацією $ 111,53K USD. Ціна SN86 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MIAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MIAO протягом дня — +3,40%

- циркуляційна пропозиція – 340,40K USD

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