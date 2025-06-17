Ціна MIAO (SN86)
Поточна ціна MIAO (SN86) сьогодні становить 0,327736 USD з ринковою капіталізацією $ 111,53K USD. Ціна SN86 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MIAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MIAO протягом дня — +3,40%
- циркуляційна пропозиція – 340,40K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MIAO до USD становила $ +0,01077393.
За останні 30 днів зміна ціни MIAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MIAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MIAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01077393
|+3,40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MIAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,03%
+3,40%
-20,89%
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