Сьогоднішня ціна Mia Ko

Поточна ціна Mia Ko (MIA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIA до USD становить $ 0 за MIA.

Mia Ko наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 39 116, з циркуляційною пропозицією у 999,90M MIA. Протягом останніх 24 годин MIA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00637241, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIA змінився на -- за останню годину та на +5,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Mia Ko (MIA)

Ринкова капіталізація $ 39,12K$ 39,12K $ 39,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 39,12K$ 39,12K $ 39,12K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 895 768,647696 999 895 768,647696 999 895 768,647696

Поточна ринкова капіталізація Mia Ko — $ 39,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIA — 999,90M, зі загальною пропозицією 999895768.647696. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 39,12K.