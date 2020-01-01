Токеноміка Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Дізнайтеся ключову інформацію про Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community. Офіційний вебсайт: https://miprami.gg Купити MIPRAMI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 44.08K $ 44.08K $ 44.08K Загальна пропозиція: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркуляційна пропозиція: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (повністю розведена вартість): $ 44.08K $ 44.08K $ 44.08K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)

Токеноміка Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MIPRAMI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MIPRAMI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MIPRAMI, досліджуйте ціну токена MIPRAMI в реальному часі!

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