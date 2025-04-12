Ціна Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)
Поточна ціна Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 697.60K USD. Ціна MIPRAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mi Prami Le Kibro:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Mi Prami Le Kibro протягом дня — -33.48%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mi Prami Le Kibro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mi Prami Le Kibro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mi Prami Le Kibro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mi Prami Le Kibro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-33.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mi Prami Le Kibro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.32%
-33.48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community.
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