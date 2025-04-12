Сьогоднішня ціна Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)

Поточна ціна Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 697.60K USD. Ціна MIPRAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mi Prami Le Kibro:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Mi Prami Le Kibro протягом дня — -33.48%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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