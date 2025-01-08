Ціна Mgga (MGGA)
Поточна ціна Mgga (MGGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.52K USD. Ціна MGGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mgga:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 740.05 USD
- зміна ціни Mgga протягом дня — +0.58%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін MGGA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MGGA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mgga до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mgga до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mgga до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mgga до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.58%
|30 днів
|$ 0
|-18.99%
|60 днів
|$ 0
|-12.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mgga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
+0.58%
+8.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MAKE AMERICA GAMERS AGAIN The PLAY-TO-EARN MAGA GAMES SERIES. Forget about buying tokens for now – it’s all about earning! As you battle through MAGA GOAT GAMES, every victory brings you closer to earning valuable in-app coins. These coins will power up your game, unlock new rewards, and, when we launch the real token, you’ll be able to convert your coins into the real deal. We’re starting with the Zombiecrats, folks. You’ve seen them, they’re everywhere. But MAGA the Goat? He’s got the best swamp-draining skills. Nobody drains a swamp like MAGA the Goat.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MGGA до AUD
A$--
|1 MGGA до GBP
￡--
|1 MGGA до EUR
€--
|1 MGGA до USD
$--
|1 MGGA до MYR
RM--
|1 MGGA до TRY
₺--
|1 MGGA до JPY
¥--
|1 MGGA до RUB
₽--
|1 MGGA до INR
₹--
|1 MGGA до IDR
Rp--
|1 MGGA до PHP
₱--
|1 MGGA до EGP
￡E.--
|1 MGGA до BRL
R$--
|1 MGGA до CAD
C$--
|1 MGGA до BDT
৳--
|1 MGGA до NGN
₦--
|1 MGGA до UAH
₴--
|1 MGGA до VES
Bs--
|1 MGGA до PKR
Rs--
|1 MGGA до KZT
₸--
|1 MGGA до THB
฿--
|1 MGGA до TWD
NT$--
|1 MGGA до CHF
Fr--
|1 MGGA до HKD
HK$--
|1 MGGA до MAD
.د.م--