Ціна MFET (MFET)
Поточна ціна MFET (MFET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MFET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MFET:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MFET протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MFET до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MFET до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MFET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MFET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-42.84%
|60 днів
|$ 0
|-54.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MFET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MFET is an ecosystem that provides consultancy to companies in their environmental works as an environmentally friendly token supporting sustainable projects.Our initial objective is to largely raise awareness and take transformative and remedial steps specifically with the environmentalist actions to be taken in city life.
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