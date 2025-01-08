Ціна MFERS (MFERS)
Поточна ціна MFERS (MFERS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MFERS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MFERS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.22 USD
- зміна ціни MFERS протягом дня — -5.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MFERS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MFERS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MFERS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MFERS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.63%
|30 днів
|$ 0
|-32.12%
|60 днів
|$ 0
|-2.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MFERS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.63%
+7.36%
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