Сьогоднішня ціна MFERS (MFERS)

Поточна ціна MFERS (MFERS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MFERS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MFERS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.22 USD

- зміна ціни MFERS протягом дня — -5.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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