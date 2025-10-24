Інформація щодо ціни mfercoin (MFER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00410777 $ 0,00410777 $ 0,00410777 Мін. за 24 год $ 0,0044066 $ 0,0044066 $ 0,0044066 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00410777$ 0,00410777 $ 0,00410777 Макс. за 24 год $ 0,0044066$ 0,0044066 $ 0,0044066 Рекордний максимум $ 0,263597$ 0,263597 $ 0,263597 Найнижча ціна $ 0,00410777$ 0,00410777 $ 0,00410777 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +2,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,98%

Актуальна ціна mfercoin (MFER) становить $0,00440179. За останні 24 години MFER торгувався між мінімумом у $ 0,00410777 і максимумом у $ 0,0044066, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MFER становить $ 0,263597, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00410777.

Що стосується короткострокових результатів, то MFER змінився на +0,01% за останню годину, +2,32% за 24 години та на -19,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо mfercoin (MFER)

Ринкова капіталізація $ 4,40M$ 4,40M $ 4,40M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,40M$ 4,40M $ 4,40M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 998 066,04 999 998 066,04 999 998 066,04

Поточна ринкова капіталізація mfercoin — $ 4,40M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MFER — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998066.04. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,40M.