Ціна MEZZ (MEZZ)
Поточна ціна MEZZ (MEZZ) сьогодні становить 0.056451 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEZZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEZZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.63 USD
- зміна ціни MEZZ протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEZZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MEZZ до USD становила $ -0.0132338756.
За останні 60 днів зміна ціни MEZZ до USD становила $ -0.0404440592.
За останні 90 днів зміна ціни MEZZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0132338756
|-23.44%
|60 днів
|$ -0.0404440592
|-71.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEZZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+17.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEZZ Token is the utility token of The MEZZ Platform, a DeFi platform for users to engage in acquisition and liquidation of NFTs and other crypto assets through bidding-backed collateral extension. The name Mezz is inspired by mezzanine finance, which in traditional finance is used in mergers and acquisitions. With the MEZZ platform, the acquisition of an NFT or other crypto assets functions as the target acquisition in analogy to mezzanine finance, with an undercollateralized buyer being supported by the mezzanine financier to complete an acquisition.
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