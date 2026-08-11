Сьогоднішня ціна Mezo USD

Поточна ціна Mezo USD (MUSD) сьогодні становить $ 0.989836, зі зміною 0.25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MUSD до USD становить $ 0.989836 за MUSD.

Mezo USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30,876,192, з циркуляційною пропозицією у 31.21M MUSD. Протягом останніх 24 годин MUSD торгувався між $ 0.98104 (мінімум) та $ 0.992512 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.16, тоді як історичний мінімум — $ 0.91906.

У короткостроковій динаміці MUSD змінився на +0.87% за останню годину та на -0.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 194.14K.

Ринкова інформація щодо Mezo USD (MUSD)

Ринкова капіталізація $ 30.88M$ 30.88M $ 30.88M Обсяг (за 24 год) $ 194.14K$ 194.14K $ 194.14K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30.90M$ 30.90M $ 30.90M Циркуляційне постачання 31.21M 31.21M 31.21M Загальна пропозиція 31,213,835.12855037 31,213,835.12855037 31,213,835.12855037

Поточна ринкова капіталізація Mezo USD — $ 30.88M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 194.14K. Циркуляційна пропозиція MUSD — 31.21M, зі загальною пропозицією 31213835.12855037. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30.90M.