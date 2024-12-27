Ціна Mey Network (MEY)
Поточна ціна Mey Network (MEY) сьогодні становить 0.180774 USD з ринковою капіталізацією $ 14.55M USD. Ціна MEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mey Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 633.95K USD
- зміна ціни Mey Network протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 80.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mey Network до USD становила $ +0.00100879.
За останні 30 днів зміна ціни Mey Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mey Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mey Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00100879
|+0.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mey Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+0.56%
-0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mey Network is an integrated blockchain ecosystem designed to bridge the gap between physical assets and the digital world. By combining the power of Meychain—a dedicated Layer 1 blockchain for Real-World Assets (RWAs)—and MeyFi, our decentralized finance platform, Mey Network enables seamless tokenization, trading, and management of assets in a secure, scalable environment. At Mey Network, we envision a world where real estate investment is democratized, accessible to everyone regardless of their financial background or geographic location. Our goal is to transform the traditional real estate industry by leveraging the power of blockchain technology, enabling seamless, transparent, and secure investments in real-world assets.
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