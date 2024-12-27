Сьогоднішня ціна Mey Network (MEY)

Поточна ціна Mey Network (MEY) сьогодні становить 0.180774 USD з ринковою капіталізацією $ 14.55M USD. Ціна MEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mey Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 633.95K USD

- зміна ціни Mey Network протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 80.58M USD

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