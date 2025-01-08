Ціна Mexican Peso Tether (MXNT)
Поточна ціна Mexican Peso Tether (MXNT) сьогодні становить 0.04920353 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MXNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mexican Peso Tether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD
- зміна ціни Mexican Peso Tether протягом дня — +0.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mexican Peso Tether до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mexican Peso Tether до USD становила $ -0.0004155730.
За останні 60 днів зміна ціни Mexican Peso Tether до USD становила $ -0.0014544612.
За останні 90 днів зміна ціни Mexican Peso Tether до USD становила $ -0.00192204694127574.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.17%
|30 днів
|$ -0.0004155730
|-0.84%
|60 днів
|$ -0.0014544612
|-2.95%
|90 днів
|$ -0.00192204694127574
|-3.75%
Останній аналіз цін Mexican Peso Tether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
+0.17%
+2.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MXN₮ is a stable digital asset that is pegged 1:1 to the Mexican Peso. MXN₮ was built by the trusted team of developers behind Tether USD₮ and it operates under tether.to.
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