Яка зараз ціна Mexican Peso?

Живуча ціна Mexican Peso (WMXN) становить ₴2.54874480861937664000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Mexican Peso позиціонується на ринку?

Наразі Mexican Peso займає #6800 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴2469184.68860765184000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу WMXN?

Обсяг токенів у обігу WMXN становить 968788.6930900001 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Mexican Peso за останню добу?

За останню добу Mexican Peso торгувався в діапазоні від ₴2.54720209161083904000 (мінімум за 24 години) до ₴2.56426013396238336000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Mexican Peso віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Mexican Peso досяг найвищого значення за всю історію — ₴3.65306572095940608000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴2.3973822312674304000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують WMXN?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Mexican Peso?

Поточне зміщення ціни на 0.05% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.