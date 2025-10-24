Інформація щодо ціни MexCrewn (MEXCREWN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00109396 $ 0,00109396 $ 0,00109396 Мін. за 24 год $ 0,00119272 $ 0,00119272 $ 0,00119272 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00109396$ 0,00109396 $ 0,00109396 Макс. за 24 год $ 0,00119272$ 0,00119272 $ 0,00119272 Рекордний максимум $ 0,008046$ 0,008046 $ 0,008046 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,35% Зміна ціни (1 дн.) +7,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,35%

Актуальна ціна MexCrewn (MEXCREWN) становить $0,00117467. За останні 24 години MEXCREWN торгувався між мінімумом у $ 0,00109396 і максимумом у $ 0,00119272, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEXCREWN становить $ 0,008046, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEXCREWN змінився на +0,35% за останню годину, +7,11% за 24 години та на -15,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MexCrewn (MEXCREWN)

Ринкова капіталізація $ 117,47K$ 117,47K $ 117,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 117,47K$ 117,47K $ 117,47K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MexCrewn — $ 117,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEXCREWN — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 117,47K.