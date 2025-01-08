Ціна MEWNB (MEWNB)
Поточна ціна MEWNB (MEWNB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEWNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEWNB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.65 USD
- зміна ціни MEWNB протягом дня — -0.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEWNB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MEWNB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MEWNB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEWNB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.22%
|30 днів
|$ 0
|-19.84%
|60 днів
|$ 0
|-53.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEWNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.22%
+4.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mewnbase is a Community driven project with a hold-to-earn token on the BASE L2 blockchain. There is a 6.9% buy/sell tax that is distributed as ETH directly into your wallet based on volume X bag size.
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