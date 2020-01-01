Токеноміка Mewing Coin (MEWING) Дізнайтеся ключову інформацію про Mewing Coin (MEWING), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mewing Coin (MEWING) Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle. Офіційний вебсайт: https://www.mewingcoin.io/ Купити MEWING зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mewing Coin (MEWING) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mewing Coin (MEWING), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 131,48K $ 131,48K $ 131,48K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 131,48K $ 131,48K $ 131,48K Історичний максимум: $ 0,01197018 $ 0,01197018 $ 0,01197018 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013216 $ 0,00013216 $ 0,00013216 Дізнайтеся більше про ціну Mewing Coin (MEWING)

Токеноміка Mewing Coin (MEWING): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mewing Coin (MEWING) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEWING, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEWING, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEWING, досліджуйте ціну токена MEWING в реальному часі!

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