Сьогоднішня ціна Mewing Coin (MEWING)

Поточна ціна Mewing Coin (MEWING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 333.13K USD. Ціна MEWING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mewing Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.67K USD

- зміна ціни Mewing Coin протягом дня — -14.23%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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