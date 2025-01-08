Ціна Mewing Coin (MEWING)
Поточна ціна Mewing Coin (MEWING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 333.13K USD. Ціна MEWING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mewing Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.67K USD
- зміна ціни Mewing Coin протягом дня — -14.23%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mewing Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mewing Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mewing Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mewing Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.23%
|30 днів
|$ 0
|-40.97%
|60 днів
|$ 0
|-70.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mewing Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-14.23%
+8.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.
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