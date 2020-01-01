Токеноміка MEW WOOF DAO (MWD) Дізнайтеся ключову інформацію про MEW WOOF DAO (MWD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MEW WOOF DAO (MWD) MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community. Офіційний вебсайт: https://mewwoofdao.meme Купити MWD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MEW WOOF DAO (MWD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MEW WOOF DAO (MWD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 111,60K $ 111,60K $ 111,60K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 111,60K $ 111,60K $ 111,60K Історичний максимум: $ 0,00509139 $ 0,00509139 $ 0,00509139 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0001116 $ 0,0001116 $ 0,0001116 Дізнайтеся більше про ціну MEW WOOF DAO (MWD)

Токеноміка MEW WOOF DAO (MWD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MEW WOOF DAO (MWD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MWD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MWD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MWD, досліджуйте ціну токена MWD в реальному часі!

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