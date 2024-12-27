Сьогоднішня ціна MEW WOOF DAO (MWD)

Поточна ціна MEW WOOF DAO (MWD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 226.34K USD. Ціна MWD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MEW WOOF DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.03 USD

- зміна ціни MEW WOOF DAO протягом дня — +4.91%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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