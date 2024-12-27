Ціна MEW WOOF DAO (MWD)
Поточна ціна MEW WOOF DAO (MWD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 226.34K USD. Ціна MWD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEW WOOF DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.03 USD
- зміна ціни MEW WOOF DAO протягом дня — +4.91%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEW WOOF DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MEW WOOF DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MEW WOOF DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEW WOOF DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.91%
|30 днів
|$ 0
|+13.16%
|60 днів
|$ 0
|-55.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEW WOOF DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
+4.91%
+19.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community.
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