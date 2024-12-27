Ціна mevETH (MEVETH)
Поточна ціна mevETH (MEVETH) сьогодні становить 3,515.56 USD з ринковою капіталізацією $ 331.46K USD. Ціна MEVETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності mevETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.38 USD
- зміна ціни mevETH протягом дня — -1.32%
- циркуляційна пропозиція – 94.28 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни mevETH до USD становила $ -47.119685772762.
За останні 30 днів зміна ціни mevETH до USD становила $ -41.4962640160.
За останні 60 днів зміна ціни mevETH до USD становила $ +1,240.4080423720.
За останні 90 днів зміна ціни mevETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -47.119685772762
|-1.32%
|30 днів
|$ -41.4962640160
|-1.18%
|60 днів
|$ +1,240.4080423720
|+35.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін mevETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-1.32%
+9.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEV protocol serves as a sophisticated platform for Liquid Staking Receipt (LSR) management, designed to optimize Ethereum value through efficient staking and reward distribution. This contract leverages multiple core modules to achieve its objectives, including admin control, staking management, share vault updates, ERC4626 integration, withdrawal queues and omni-chain tokens.
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