Сьогоднішня ціна mevETH (MEVETH)

Поточна ціна mevETH (MEVETH) сьогодні становить 3,515.56 USD з ринковою капіталізацією $ 331.46K USD. Ціна MEVETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності mevETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.38 USD

- зміна ціни mevETH протягом дня — -1.32%

- циркуляційна пропозиція – 94.28 USD

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