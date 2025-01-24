Ціна MEV Capital wETH (MCWETH)
Поточна ціна MEV Capital wETH (MCWETH) сьогодні становить 3,453.94 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEV Capital wETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни MEV Capital wETH протягом дня — +4.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEV Capital wETH до USD становила $ +146.68.
За останні 30 днів зміна ціни MEV Capital wETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MEV Capital wETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEV Capital wETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +146.68
|+4.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEV Capital wETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+4.45%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MEV Capital WETH Morpho vault, curated by MEV Capital, aims at optimizing risk-adjusted interest by lending wrapped ETH (wETH) to borrow a whitelisted range of Liquid Staking Token (LST) and Liquid Restaking Token (LRT) as collateralized assets on Ethereum Chain. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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