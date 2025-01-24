Сьогоднішня ціна MEV Capital wETH (MCWETH)

Поточна ціна MEV Capital wETH (MCWETH) сьогодні становить 3,453.94 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MEV Capital wETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни MEV Capital wETH протягом дня — +4.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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