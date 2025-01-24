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Ціна MEV Capital wETH (MCWETH)

USD

Графік ціни MEV Capital wETH (MCWETH) в реальному часі

$3,453.94
$3,453.94$3,453.94
+4.40%(1D)

Сьогоднішня ціна MEV Capital wETH (MCWETH)

Поточна ціна MEV Capital wETH (MCWETH) сьогодні становить 3,453.94 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEV Capital wETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни MEV Capital wETH протягом дня — +4.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники MEV Capital wETH (MCWETH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEV Capital wETH до USD становила $ +146.68.
За останні 30 днів зміна ціни MEV Capital wETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MEV Capital wETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEV Capital wETH до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +146.68+4.45%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін MEV Capital wETH (MCWETH)

Останній аналіз цін MEV Capital wETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3,242.94
$ 3,242.94$ 3,242.94

$ 3,458.7
$ 3,458.7$ 3,458.7

$ 3,469.33
$ 3,469.33$ 3,469.33

-0.00%

+4.45%

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Ринкова інформація MEV Capital wETH (MCWETH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке MEV Capital wETH ( MCWETH)

The MEV Capital WETH Morpho vault, curated by MEV Capital, aims at optimizing risk-adjusted interest by lending wrapped ETH (wETH) to borrow a whitelisted range of Liquid Staking Token (LST) and Liquid Restaking Token (LRT) as collateralized assets on Ethereum Chain. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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Ресурс MEV Capital wETH (MCWETH)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

MCWETH до місцевих валют

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1 MCWETH до GBP
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