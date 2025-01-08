Ціна MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)
Поточна ціна MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) сьогодні становить 1.051 USD з ринковою капіталізацією $ 73.25K USD. Ціна USUALUSDC+ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 70.18K USD
Отримуйте оновлення цін USUALUSDC+ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни USUALUSDC+.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault до USD становила $ -0.001198967829152.
За останні 30 днів зміна ціни MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault до USD становила $ +0.0131527395.
За останні 60 днів зміна ціни MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001198967829152
|-0.11%
|30 днів
|$ +0.0131527395
|+1.25%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-0.11%
+0.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 USUALUSDC+ до AUD
A$1.6816
|1 USUALUSDC+ до GBP
￡0.8408
|1 USUALUSDC+ до EUR
€1.00896
|1 USUALUSDC+ до USD
$1.051
|1 USUALUSDC+ до MYR
RM4.7295
|1 USUALUSDC+ до TRY
₺37.13183
|1 USUALUSDC+ до JPY
¥166.058
|1 USUALUSDC+ до RUB
₽112.71975
|1 USUALUSDC+ до INR
₹90.1758
|1 USUALUSDC+ до IDR
Rp16,951.61053
|1 USUALUSDC+ до PHP
₱61.19973
|1 USUALUSDC+ до EGP
￡E.53.23315
|1 USUALUSDC+ до BRL
R$6.4111
|1 USUALUSDC+ до CAD
C$1.50293
|1 USUALUSDC+ до BDT
৳128.0118
|1 USUALUSDC+ до NGN
₦1,624.41509
|1 USUALUSDC+ до UAH
₴44.46781
|1 USUALUSDC+ до VES
Bs55.703
|1 USUALUSDC+ до PKR
Rs292.82962
|1 USUALUSDC+ до KZT
₸555.78982
|1 USUALUSDC+ до THB
฿36.32256
|1 USUALUSDC+ до TWD
NT$34.43076
|1 USUALUSDC+ до CHF
Fr0.9459
|1 USUALUSDC+ до HKD
HK$8.16627
|1 USUALUSDC+ до MAD
.د.م10.52051