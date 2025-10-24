Інформація щодо ціни MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,021 $ 1,021 $ 1,021 Мін. за 24 год $ 1,021 $ 1,021 $ 1,021 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,021$ 1,021 $ 1,021 Макс. за 24 год $ 1,021$ 1,021 $ 1,021 Рекордний максимум $ 1,031$ 1,031 $ 1,031 Найнижча ціна $ 0,958761$ 0,958761 $ 0,958761 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,03%

Актуальна ціна MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) становить $1,021. За останні 24 години MCUSDT0 торгувався між мінімумом у $ 1,021 і максимумом у $ 1,021, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCUSDT0 становить $ 1,031, тоді як його історичний мінімум — $ 0,958761.

Що стосується короткострокових результатів, то MCUSDT0 змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на -0,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Ринкова капіталізація $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Циркуляційне постачання 1,72M 1,72M 1,72M Загальна пропозиція 1 724 865,770020408 1 724 865,770020408 1 724 865,770020408

Поточна ринкова капіталізація MEV Capital USDT0 — $ 1,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MCUSDT0 — 1,72M, зі загальною пропозицією 1724865.770020408. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,76M.