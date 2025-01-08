Ціна MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0)
Поточна ціна MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) сьогодні становить 0.999396 USD з ринковою капіталізацією $ 372.93 USD. Ціна MC.USD0 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEV Capital USD0 Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни MEV Capital USD0 Morpho Vault протягом дня — -0.28%
- циркуляційна пропозиція – 373.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEV Capital USD0 Morpho Vault до USD становила $ -0.0028268989078503.
За останні 30 днів зміна ціни MEV Capital USD0 Morpho Vault до USD становила $ -0.0015884400.
За останні 60 днів зміна ціни MEV Capital USD0 Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEV Capital USD0 Morpho Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0028268989078503
|-0.28%
|30 днів
|$ -0.0015884400
|-0.15%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEV Capital USD0 Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-0.28%
-0.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MEV Capital USD0 vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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