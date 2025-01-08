Сьогоднішня ціна MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0)

Поточна ціна MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) сьогодні становить 0.999396 USD з ринковою капіталізацією $ 372.93 USD. Ціна MC.USD0 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MEV Capital USD0 Morpho Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни MEV Capital USD0 Morpho Vault протягом дня — -0.28%

- циркуляційна пропозиція – 373.00 USD

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