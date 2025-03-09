Ціна Meupass (MPS)
Поточна ціна Meupass (MPS) сьогодні становить 0.03116551 USD з ринковою капіталізацією $ 660.35K USD. Ціна MPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meupass:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.27K USD
- зміна ціни Meupass протягом дня — +5.86%
- циркуляційна пропозиція – 21.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meupass до USD становила $ +0.00172581.
За останні 30 днів зміна ціни Meupass до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meupass до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meupass до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00172581
|+5.86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meupass: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+5.86%
-19.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.
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