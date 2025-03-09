Сьогоднішня ціна Meupass (MPS)

Поточна ціна Meupass (MPS) сьогодні становить 0.03116551 USD з ринковою капіталізацією $ 660.35K USD. Ціна MPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meupass:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.27K USD

- зміна ціни Meupass протягом дня — +5.86%

- циркуляційна пропозиція – 21.26M USD

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