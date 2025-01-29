Сьогоднішня ціна MetYa (MET)

Поточна ціна MetYa (MET) сьогодні становить 0.211833 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetYa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 823.82K USD

- зміна ціни MetYa протягом дня — -0.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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