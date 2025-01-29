Ціна MetYa (MET)
Поточна ціна MetYa (MET) сьогодні становить 0.211833 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetYa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 823.82K USD
- зміна ціни MetYa протягом дня — -0.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetYa до USD становила $ -0.0009168453187651.
За останні 30 днів зміна ціни MetYa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetYa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetYa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0009168453187651
|-0.43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetYa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-0.43%
-20.42%
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