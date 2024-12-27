Сьогоднішня ціна Mettalex (MTLX)

Поточна ціна Mettalex (MTLX) сьогодні становить 2.02 USD з ринковою капіталізацією $ 8.21M USD. Ціна MTLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mettalex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.74K USD

- зміна ціни Mettalex протягом дня — -6.09%

- циркуляційна пропозиція – 4.06M USD

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