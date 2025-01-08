Ціна Metroxynth (MXH)
Поточна ціна Metroxynth (MXH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MXH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metroxynth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.59 USD
- зміна ціни Metroxynth протягом дня — -0.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metroxynth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metroxynth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metroxynth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metroxynth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.33%
|30 днів
|$ 0
|-1.73%
|60 днів
|$ 0
|+43.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metroxynth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.33%
+7.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metroxynth is a community-governed protocol on the Ethereum blockchain, dedicated to creating decentralized assets backed by real-world computational hardware. It introduces a range of mineable and node protocols, incorporating AI for streamlined operations. With features like AI-managed miners, self-managed VMs, and decentralized storage, Metroxynth redefines cloud computing limitations. Users can engage in diverse applications effortlessly, leveraging preconfigured VM templates without any coding knowledge.
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