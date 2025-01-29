Ціна Metropolis (METRO)
Поточна ціна Metropolis (METRO) сьогодні становить 0.166392 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна METRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metropolis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.09K USD
- зміна ціни Metropolis протягом дня — -4.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metropolis до USD становила $ -0.0075385334770627.
За останні 30 днів зміна ціни Metropolis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metropolis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metropolis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0075385334770627
|-4.33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metropolis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.87%
-4.33%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula.
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