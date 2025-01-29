Сьогоднішня ціна Metropolis (METRO)

Поточна ціна Metropolis (METRO) сьогодні становить 0.166392 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна METRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metropolis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.09K USD

- зміна ціни Metropolis протягом дня — -4.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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