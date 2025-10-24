Інформація щодо ціни Metronome Synth USD (MSUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,455092 $ 0,455092 $ 0,455092 Мін. за 24 год $ 1,71 $ 1,71 $ 1,71 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,455092$ 0,455092 $ 0,455092 Макс. за 24 год $ 1,71$ 1,71 $ 1,71 Рекордний максимум $ 3,43$ 3,43 $ 3,43 Найнижча ціна $ 0,427862$ 0,427862 $ 0,427862 Зміна ціни (за 1 год) -0,04% Зміна ціни (1 дн.) +0,14% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,12%

Актуальна ціна Metronome Synth USD (MSUSD) становить $0,999132. За останні 24 години MSUSD торгувався між мінімумом у $ 0,455092 і максимумом у $ 1,71, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSUSD становить $ 3,43, тоді як його історичний мінімум — $ 0,427862.

Що стосується короткострокових результатів, то MSUSD змінився на -0,04% за останню годину, +0,14% за 24 години та на +0,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Metronome Synth USD (MSUSD)

Ринкова капіталізація $ 16,31M$ 16,31M $ 16,31M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,31M$ 16,31M $ 16,31M Циркуляційне постачання 16,32M 16,32M 16,32M Загальна пропозиція 16 319 326,82766835 16 319 326,82766835 16 319 326,82766835

Поточна ринкова капіталізація Metronome Synth USD — $ 16,31M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSUSD — 16,32M, зі загальною пропозицією 16319326.82766835. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,31M.