Інформація щодо ціни Metronome Synth ETH (MSETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3 807,0 $ 3 807,0 $ 3 807,0 Мін. за 24 год $ 3 967,49 $ 3 967,49 $ 3 967,49 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3 807,0$ 3 807,0 $ 3 807,0 Макс. за 24 год $ 3 967,49$ 3 967,49 $ 3 967,49 Рекордний максимум $ 4 925,56$ 4 925,56 $ 4 925,56 Найнижча ціна $ 976,13$ 976,13 $ 976,13 Зміна ціни (за 1 год) +0,19% Зміна ціни (1 дн.) +2,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,64%

Актуальна ціна Metronome Synth ETH (MSETH) становить $3 965,49. За останні 24 години MSETH торгувався між мінімумом у $ 3 807,0 і максимумом у $ 3 967,49, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSETH становить $ 4 925,56, тоді як його історичний мінімум — $ 976,13.

Що стосується короткострокових результатів, то MSETH змінився на +0,19% за останню годину, +2,60% за 24 години та на +1,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Metronome Synth ETH (MSETH)

Ринкова капіталізація $ 42,30M$ 42,30M $ 42,30M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,30M$ 42,30M $ 42,30M Циркуляційне постачання 10,66K 10,66K 10,66K Загальна пропозиція 10 663,01334032403 10 663,01334032403 10 663,01334032403

Поточна ринкова капіталізація Metronome Synth ETH — $ 42,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSETH — 10,66K, зі загальною пропозицією 10663.01334032403. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,30M.