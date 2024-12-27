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Ціна Metronome (MET)

USD

Графік ціни Metronome (MET) в реальному часі

$0.456182
$0.456182$0.456182
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Metronome (MET)

Поточна ціна Metronome (MET) сьогодні становить 0.456182 USD з ринковою капіталізацією $ 3.65M USD. Ціна MET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metronome:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.71K USD
- зміна ціни Metronome протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 8.01M USD

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Цінові показники Metronome (MET) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metronome до USD становила $ +0.00018861.
За останні 30 днів зміна ціни Metronome до USD становила $ -0.0952588304.
За останні 60 днів зміна ціни Metronome до USD становила $ -0.0407007861.
За останні 90 днів зміна ціни Metronome до USD становила $ +0.0594691854238362.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00018861+0.04%
30 днів$ -0.0952588304-20.88%
60 днів$ -0.0407007861-8.92%
90 днів$ +0.0594691854238362+14.99%

Аналіз цін Metronome (MET)

Останній аналіз цін Metronome: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.444285
$ 0.444285$ 0.444285

$ 0.46892
$ 0.46892$ 0.46892

$ 8.9
$ 8.9$ 8.9

+1.17%

+0.04%

-7.56%

Ринкова інформація Metronome (MET)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

$ 3.71K
$ 3.71K$ 3.71K

8.01M
8.01M 8.01M

Що таке Metronome ( MET)

Metronome, found online at Metronome.io, under the symbol MTN. The cryptocurrency promises to deliver “institutional-class endurance” with cross-blockchain compatibility.The currency is being developed by Bloq, which announced Metronome in October 2017. Metronome is launched in early December 2017, with the first cross-chain transfers (between Ethereum and Ethereum Classic) scheduled for Q1 2018. Metronome released in December 2017. By Q1 2018, Metronome aims to become the world’s first cross-chain compatible cryptocurrency by adding Ethereum Classic support (the currency is initially built on Ethereum). Metronome’s cross-chain compatibility system involves creating exit receipts when leaving the chain and entering a new chain.

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Ресурс Metronome (MET)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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