Сьогоднішня ціна Metronome (MET)

Поточна ціна Metronome (MET) сьогодні становить 0.456182 USD з ринковою капіталізацією $ 3.65M USD. Ціна MET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metronome:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.71K USD

- зміна ціни Metronome протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 8.01M USD

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