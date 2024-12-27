Ціна Metformin (MET)
Поточна ціна Metformin (MET) сьогодні становить 0.00111435 USD з ринковою капіталізацією $ 1.11M USD. Ціна MET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metformin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 157.83K USD
- зміна ціни Metformin протягом дня — -2.42%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metformin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metformin до USD становила $ -0.0003894773.
За останні 60 днів зміна ціни Metformin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metformin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.42%
|30 днів
|$ -0.0003894773
|-34.95%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metformin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.90%
-2.42%
+10.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our team of three experienced medical doctors, with a strong track record of publications in high-impact SCI and SCI-Expanded journals, is embarking on an ambitious research project to investigate the longevity benefits of metformin. Metformin, widely recognized for its efficacy in managing type 2 diabetes, has drawn growing interest for its potential to influence aging and chronic disease pathways. Preclinical and clinical studies suggest that metformin may play a pivotal role in modulating mechanisms associated with aging, opening new avenues for research in longevity science.
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