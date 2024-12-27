Сьогоднішня ціна Metformin (MET)

Поточна ціна Metformin (MET) сьогодні становить 0.00111435 USD з ринковою капіталізацією $ 1.11M USD. Ціна MET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metformin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 157.83K USD

- зміна ціни Metformin протягом дня — -2.42%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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