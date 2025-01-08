Ціна MetFi (METFI)
Поточна ціна MetFi (METFI) сьогодні становить 0.277972 USD з ринковою капіталізацією $ 56.41M USD. Ціна METFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 287.75K USD
- зміна ціни MetFi протягом дня — -1.96%
- циркуляційна пропозиція – 202.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetFi до USD становила $ -0.0055741210429802.
За останні 30 днів зміна ціни MetFi до USD становила $ +0.1633465209.
За останні 60 днів зміна ціни MetFi до USD становила $ +0.0741977872.
За останні 90 днів зміна ціни MetFi до USD становила $ -0.15219228760168535.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0055741210429802
|-1.96%
|30 днів
|$ +0.1633465209
|+58.76%
|60 днів
|$ +0.0741977872
|+26.69%
|90 днів
|$ -0.15219228760168535
|-35.38%
Останній аналіз цін MetFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-1.96%
-18.49%
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