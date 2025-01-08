Сьогоднішня ціна MetFi (METFI)

Поточна ціна MetFi (METFI) сьогодні становить 0.277972 USD з ринковою капіталізацією $ 56.41M USD. Ціна METFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 287.75K USD

- зміна ціни MetFi протягом дня — -1.96%

- циркуляційна пропозиція – 202.99M USD

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