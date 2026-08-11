Сьогоднішня ціна Meter Governance

Поточна ціна Meter Governance (MTRG) сьогодні становить $ 0.01291917, зі зміною 4.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MTRG до USD становить $ 0.01291917 за MTRG.

Meter Governance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 495,288, з циркуляційною пропозицією у 38.34M MTRG. Протягом останніх 24 годин MTRG торгувався між $ 0.01233046 (мінімум) та $ 0.01297714 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 16.47, тоді як історичний мінімум — $ 0.00917351.

У короткостроковій динаміці MTRG змінився на +0.01% за останню годину та на -7.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.26K.

Ринкова інформація щодо Meter Governance (MTRG)

Ринкова капіталізація $ 495.29K$ 495.29K $ 495.29K Обсяг (за 24 год) $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 700.60K$ 700.60K $ 700.60K Циркуляційне постачання 38.34M 38.34M 38.34M Загальна пропозиція 54,229,512.99218307 54,229,512.99218307 54,229,512.99218307

Поточна ринкова капіталізація Meter Governance — $ 495.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.26K. Циркуляційна пропозиція MTRG — 38.34M, зі загальною пропозицією 54229512.99218307. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 700.60K.