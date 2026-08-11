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Поточна ціна Meter Governance сьогодні становить 0.01291917 USD. Ринкова капіталізація MTRG становить 495,288 USD. Відстежуйте оновлення цін MTRG до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Meter Governance сьогодні становить 0.01291917 USD. Ринкова капіталізація MTRG становить 495,288 USD. Відстежуйте оновлення цін MTRG до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MTRG

Інформація про ціну MTRG

Що таке MTRG

Офіційний вебсайт MTRG

Токеноміка MTRG

Прогноз ціни MTRG

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Ціна Meter Governance (MTRG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MTRG до USD:

$0.01295067
$0.01295067$0.01295067
+0.02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Meter Governance (MTRG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:40:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Meter Governance

Поточна ціна Meter Governance (MTRG) сьогодні становить $ 0.01291917, зі зміною 4.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MTRG до USD становить $ 0.01291917 за MTRG.

Meter Governance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 495,288, з циркуляційною пропозицією у 38.34M MTRG. Протягом останніх 24 годин MTRG торгувався між $ 0.01233046 (мінімум) та $ 0.01297714 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 16.47, тоді як історичний мінімум — $ 0.00917351.

У короткостроковій динаміці MTRG змінився на +0.01% за останню годину та на -7.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.26K.

Ринкова інформація щодо Meter Governance (MTRG)

$ 495.29K
$ 495.29K$ 495.29K

$ 12.26K
$ 12.26K$ 12.26K

$ 700.60K
$ 700.60K$ 700.60K

38.34M
38.34M 38.34M

54,229,512.99218307
54,229,512.99218307 54,229,512.99218307

Поточна ринкова капіталізація Meter Governance — $ 495.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.26K. Циркуляційна пропозиція MTRG — 38.34M, зі загальною пропозицією 54229512.99218307. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 700.60K.

Історія ціни Meter Governance у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.01233046
$ 0.01233046$ 0.01233046
Мін. за 24 год
$ 0.01297714
$ 0.01297714$ 0.01297714
Макс. за 24 год

$ 0.01233046
$ 0.01233046$ 0.01233046

$ 0.01297714
$ 0.01297714$ 0.01297714

$ 16.47
$ 16.47$ 16.47

$ 0.00917351
$ 0.00917351$ 0.00917351

+0.01%

+4.36%

-7.42%

-7.42%

Історія ціни Meter Governance (MTRG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meter Governance до USD становила $ +0.00053976.
За останні 30 днів зміна ціни Meter Governance до USD становила $ -0.0021473753.
За останні 60 днів зміна ціни Meter Governance до USD становила $ -0.0049228342.
За останні 90 днів зміна ціни Meter Governance до USD становила $ +0.000000004850214167.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00053976+4.36%
30 днів$ -0.0021473753-16.62%
60 днів$ -0.0049228342-38.10%
90 днів$ +0.000000004850214167+0.00%

Прогноз ціни Meter Governance

Прогноз ціни Meter Governance (MTRG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MTRG у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Meter Governance (MTRG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Meter Governance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Meter Governance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MTRG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Meter Governance.

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Ресурс Meter Governance (MTRG)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemMeter EcosystemProof of Stake (PoS)

Про Meter Governance

Яка зараз ціна Meter Governance?

Торгуючи за ₴0.5694463798625344512000, Meter Governance продемонстрував зміну ціни на рівні 4.36% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку MTRG?

Поставки грають важливу роль: з обігу 38338112.9392821 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Meter Governance?

Його ринкова капіталізація становить ₴21831120.62070202368000, що займає #3612 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

MTRG зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0.5434974390026438656000 і ₴0.5720015600049608704000, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Meter Governance вписується у категорію Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Theta Ecosystem,Proof of Stake (PoS),SideChain,Pantera Capital Portfolio,Meter Ecosystem?

Як токен Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Theta Ecosystem,Proof of Stake (PoS),SideChain,Pantera Capital Portfolio,Meter Ecosystem, MTRG конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Meter Governance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:40:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Meter Governance (MTRG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Meter Governance

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$2.7125
$2.7125$2.7125

+50.60%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4375
$1.4375$1.4375

+24.94%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00660
$0.00660$0.00660

+10.18%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.43504
$0.43504$0.43504

+13.92%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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