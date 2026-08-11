Сьогоднішня ціна Meteor Coin

Поточна ціна Meteor Coin (MTO) сьогодні становить $ 0,00485499, зі зміною 0,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MTO до USD становить $ 0,00485499 за MTO.

Meteor Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 485 499, з циркуляційною пропозицією у 100,00M MTO. Протягом останніх 24 годин MTO торгувався між $ 0,00480993 (мінімум) та $ 0,00487122 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01777601, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MTO змінився на -0,08% за останню годину та на +6,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 55,11K.

Ринкова інформація щодо Meteor Coin (MTO)

Ринкова капіталізація $ 485,50K$ 485,50K $ 485,50K Обсяг (за 24 год) $ 55,11K$ 55,11K $ 55,11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 485,50K$ 485,50K $ 485,50K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Meteor Coin — $ 485,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,11K. Циркуляційна пропозиція MTO — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 485,50K.