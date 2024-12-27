Сьогоднішня ціна Metchain (MET)

Поточна ціна Metchain (MET) сьогодні становить 0.01264031 USD з ринковою капіталізацією $ 194.34K USD. Ціна MET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06K USD

- зміна ціни Metchain протягом дня — -2.82%

- циркуляційна пропозиція – 15.36M USD

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