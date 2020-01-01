Токеноміка MetaZero (MZERO) Дізнайтеся ключову інформацію про MetaZero (MZERO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MetaZero (MZERO) MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities. Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles. Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation. Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets. Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets. Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market. Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management. Офіційний вебсайт: http://metazero.gg Whitepaper: https://metazero.gitbook.io/metazero/ Купити MZERO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MetaZero (MZERO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MetaZero (MZERO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 461,54K $ 461,54K $ 461,54K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 461,54K $ 461,54K $ 461,54K Історичний максимум: $ 0,347356 $ 0,347356 $ 0,347356 Історичний мінімум: $ 0,00353894 $ 0,00353894 $ 0,00353894 Поточна ціна: $ 0,00460344 $ 0,00460344 $ 0,00460344 Дізнайтеся більше про ціну MetaZero (MZERO)

Токеноміка MetaZero (MZERO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MetaZero (MZERO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MZERO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MZERO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MZERO, досліджуйте ціну токена MZERO в реальному часі!

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