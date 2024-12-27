Сьогоднішня ціна MetaZero (MZERO)

Поточна ціна MetaZero (MZERO) сьогодні становить 0.02100074 USD з ринковою капіталізацією $ 2.10M USD. Ціна MZERO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaZero:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.51K USD

- зміна ціни MetaZero протягом дня — -12.62%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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