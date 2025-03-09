Ціна MetaWorldMemes (MWM)
Поточна ціна MetaWorldMemes (MWM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.23K USD. Ціна MWM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaWorldMemes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85K USD
- зміна ціни MetaWorldMemes протягом дня — -10.67%
- циркуляційна пропозиція – 997.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaWorldMemes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaWorldMemes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaWorldMemes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaWorldMemes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaWorldMemes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.88%
-10.67%
-87.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meta World Memes ($MWM) is more than just a meme coin—it’s a movement. Built on the power of community, $MWM is designed to go parabolic with zero team allocation, a fair launch, and a mission to disrupt the memecoin space. Unlike traditional projects, $MWM is fully decentralized, giving every holder a voice in shaping its future. With a rapidly growing strong and dedicated army, we’re here to dominate the crypto space and prove that the community is the ultimate utility.
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