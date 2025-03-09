Сьогоднішня ціна MetaWorldMemes (MWM)

Поточна ціна MetaWorldMemes (MWM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.23K USD. Ціна MWM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaWorldMemes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85K USD

- зміна ціни MetaWorldMemes протягом дня — -10.67%

- циркуляційна пропозиція – 997.40M USD

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