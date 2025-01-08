Ціна MetaWear (WEAR)
Поточна ціна MetaWear (WEAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaWear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.45K USD
- зміна ціни MetaWear протягом дня — +2.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaWear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaWear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaWear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaWear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.40%
|30 днів
|$ 0
|-26.12%
|60 днів
|$ 0
|-21.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaWear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+2.40%
+12.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaWEAR| Fashion for Metaverse MetaWear is a Big Cross Platform Metaverse Creator Ecosystem. Transforming the Whole Fashion Industry to the Metaverse with all components Transforming Top Fashion Brands clothes and collections for to the Metaverse use. Creating NFT 2.0 Cross Platform Metaverse Wearable Clothes & Skins (Indistinguishably Real. 98,5% Real Looks, The Best Quality Clothes as Metaverse Wearables) Operating Its' Own Cross Platform Fashion Shopping Mall (Limited Exclusive 197 Top Fashion Store Integrated Multi Metaverse Worlds) The Whole Fashion Creator Eco-System (Metaverse Fashion Shows, Metaverse Store, Metaverse Final Products) Franchise Transformation Offices & Retail Fashion Stores under MetaWear Roof Globally Uniting Fashion Designers & Artists
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