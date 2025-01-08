Сьогоднішня ціна MetaWars (WARS)

Поточна ціна MetaWars (WARS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.70K USD. Ціна WARS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaWars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.31 USD

- зміна ціни MetaWars протягом дня — -0.27%

- циркуляційна пропозиція – 73.65M USD

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