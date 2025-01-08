Ціна MetaWars (WARS)
Поточна ціна MetaWars (WARS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.70K USD. Ціна WARS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaWars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.31 USD
- зміна ціни MetaWars протягом дня — -0.27%
- циркуляційна пропозиція – 73.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaWars до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaWars до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MetaWars до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MetaWars до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.27%
|30 днів
|$ 0
|-16.94%
|60 днів
|$ 0
|-51.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MetaWars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-0.27%
-1.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaWars is a multiplayer strategy / roleplaying game with a vast universe powered by a growing digital economy built on blockchain technology. Choose your own path using a vast collection of NFTs and impact every major event across the Galaxy. As Battles rage and governments fall, it is up to you to earn your share of the vast fortunes that await.
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