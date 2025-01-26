Сьогоднішня ціна MetaVirus (MVT)

Поточна ціна MetaVirus (MVT) сьогодні становить 0.00000273 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MVT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MetaVirus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.33 USD

- зміна ціни MetaVirus протягом дня — -17.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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