Ціна MetaVirus (MVT)
Поточна ціна MetaVirus (MVT) сьогодні становить 0.00000273 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MVT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaVirus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.33 USD
- зміна ціни MetaVirus протягом дня — -17.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaVirus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaVirus до USD становила $ -0.0000022480.
За останні 60 днів зміна ціни MetaVirus до USD становила $ -0.0000027282.
За останні 90 днів зміна ціни MetaVirus до USD становила $ -0.03829939588461116.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.26%
|30 днів
|$ -0.0000022480
|-82.34%
|60 днів
|$ -0.0000027282
|-99.93%
|90 днів
|$ -0.03829939588461116
|-99.99%
Останній аналіз цін MetaVirus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-17.26%
-83.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaVirus is an innovative Web3 game that blends blockchain technology with immersive gameplay, offering a decentralized, freely traded mobile pet game. With over 17 years of experience in game development and 6 years in the blockchain field, our team brings a wealth of expertise to the table. MetaVirus features an auto-battle pet RPG style with cute Q-version characters, faction battles, union wars, and an infinite growth system. By integrating Free to Play (F2P) and Play to Earn (P2E) models, MetaVirus allows players to earn real value through engaging in-game activities and asset trading.
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