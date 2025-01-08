Ціна MetaverseX (METAX)
Поточна ціна MetaverseX (METAX) сьогодні становить 0.00237427 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна METAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MetaverseX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 542.92 USD
- зміна ціни MetaverseX протягом дня — -3.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MetaverseX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MetaverseX до USD становила $ -0.0015203329.
За останні 60 днів зміна ціни MetaverseX до USD становила $ -0.0018493286.
За останні 90 днів зміна ціни MetaverseX до USD становила $ -0.00615870791151075.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.51%
|30 днів
|$ -0.0015203329
|-64.03%
|60 днів
|$ -0.0018493286
|-77.89%
|90 днів
|$ -0.00615870791151075
|-72.17%
Останній аналіз цін MetaverseX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.51%
-7.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MetaverseX is a decentralized virtual world sandbox building game that supports NFT creation and trading and Play To Earn mode. Anyone can own virtual land in the sandbox world, design and create various buildings and virtual items, and realize the auction and exchange of virtual items through NFT.
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