Ціна Metaverser (MTVT)
Поточна ціна Metaverser (MTVT) сьогодні становить 0.00117402 USD з ринковою капіталізацією $ 684.48K USD. Ціна MTVT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metaverser:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 274.39 USD
- зміна ціни Metaverser протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 583.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metaverser до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metaverser до USD становила $ -0.0001847362.
За останні 60 днів зміна ціни Metaverser до USD становила $ -0.0002128961.
За останні 90 днів зміна ціни Metaverser до USD становила $ -0.0005055927942983786.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ -0.0001847362
|-15.73%
|60 днів
|$ -0.0002128961
|-18.13%
|90 днів
|$ -0.0005055927942983786
|-30.10%
Останній аналіз цін Metaverser: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.01%
-1.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metaverser is a revolutionary new virtual world that offers players the opportunity to explore, create, and interact in a vast and immersive 3D environment. The Metaverser platform is the first of its kind, allowing players to seamlessly switch between different gaming platforms while still earning rewards and progressing in the game.
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€0.0010800984
|1 MTVT до USD
$0.00117402
|1 MTVT до MYR
RM0.0051774282
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¥0.1737901806
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₽0.1056618
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₹0.1023041028
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￡E.0.0594875934
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R$0.0067858356
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