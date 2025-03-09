Сьогоднішня ціна Metaverser (MTVT)

Поточна ціна Metaverser (MTVT) сьогодні становить 0.00117402 USD з ринковою капіталізацією $ 684.48K USD. Ціна MTVT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metaverser:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 274.39 USD

- зміна ціни Metaverser протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 583.12M USD

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