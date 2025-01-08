Ціна Metaverse VR (MEVR)
Поточна ціна Metaverse VR (MEVR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.87K USD. Ціна MEVR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metaverse VR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.29 USD
- зміна ціни Metaverse VR протягом дня — -4.81%
- циркуляційна пропозиція – 33.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metaverse VR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metaverse VR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metaverse VR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metaverse VR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.81%
|30 днів
|$ 0
|-54.92%
|60 днів
|$ 0
|+12.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metaverse VR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-4.81%
-43.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Metaverse VR (MEVR) token is main token of project which will help you to get early access to projects such as presales to buy NFT’s and get early access to developed projects in the ecosystem. We are a NFT project with Meta-Humans wearing a VR headset which is we think is the future of our world. Our goal is to make NFT’s in popular NFT platforms which is OpenSea, Immutable X, Rarible. With this funds we aim to utilize our NFT’s with NFT games and staking to make them generate income while you have them."
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