Сьогоднішня ціна Metaverse VR (MEVR)

Поточна ціна Metaverse VR (MEVR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.87K USD. Ціна MEVR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metaverse VR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.29 USD

- зміна ціни Metaverse VR протягом дня — -4.81%

- циркуляційна пропозиція – 33.78M USD

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