Ціна Metaverse Miner (META)
Поточна ціна Metaverse Miner (META) сьогодні становить 0.00172537 USD з ринковою капіталізацією $ 3.24K USD. Ціна META до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metaverse Miner:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.50 USD
- зміна ціни Metaverse Miner протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 1.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metaverse Miner до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metaverse Miner до USD становила $ -0.0001378762.
За останні 60 днів зміна ціни Metaverse Miner до USD становила $ +0.0000264264.
За останні 90 днів зміна ціни Metaverse Miner до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.18%
|30 днів
|$ -0.0001378762
|-7.99%
|60 днів
|$ +0.0000264264
|+1.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metaverse Miner: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.30%
+0.18%
+0.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the future, through years of endeavor over generations, humanity will finally turn the magnificent dream of Dyson Ball into reality and the energy crisis will be solved. Human beings simulate real space and time with the supercomputer “droplets” as the core, and synchronize the laws of the universe and human consciousness to the virtual world. The virtual world is like the universe evolving from a singularity, and finally upgraded to a virtual universe that connects all life consciousness. Humans named the virtual universe “Metaverse”. The operation of “Metaverse” requires powerful computing power and energy, and the computing power of “droplets” has gradually reached its limit, which requires the construction of more energy supplies. To this end, the “Metaverse” Management Alliance started a project code-named “Metaverse Miner”. It aims to encourage adventurous explorers to explore a wider range of galaxies, use terminal control machines to obtain various primal energies in unfamiliar galaxies, and link “Metaverse” to every human planet through the interstellar logistics network.
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