Сьогоднішня ціна Metaverse Miner (META)

Поточна ціна Metaverse Miner (META) сьогодні становить 0.00172537 USD з ринковою капіталізацією $ 3.24K USD. Ціна META до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metaverse Miner:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.50 USD

- зміна ціни Metaverse Miner протягом дня — +0.18%

- циркуляційна пропозиція – 1.88M USD

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