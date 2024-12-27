Ціна Metaverse Index (MVI)
Поточна ціна Metaverse Index (MVI) сьогодні становить 37.28 USD з ринковою капіталізацією $ 5.38M USD. Ціна MVI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metaverse Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.62K USD
- зміна ціни Metaverse Index протягом дня — -5.56%
- циркуляційна пропозиція – 144.52K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metaverse Index до USD становила $ -2.19653459817973.
За останні 30 днів зміна ціни Metaverse Index до USD становила $ -0.5910818560.
За останні 60 днів зміна ціни Metaverse Index до USD становила $ +19.1923181120.
За останні 90 днів зміна ціни Metaverse Index до USD становила $ +9.32238202404733.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.19653459817973
|-5.56%
|30 днів
|$ -0.5910818560
|-1.58%
|60 днів
|$ +19.1923181120
|+51.48%
|90 днів
|$ +9.32238202404733
|+33.34%
Останній аналіз цін Metaverse Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-5.56%
+14.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.
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