Сьогоднішня ціна Metaverse Index (MVI)

Поточна ціна Metaverse Index (MVI) сьогодні становить 37.28 USD з ринковою капіталізацією $ 5.38M USD. Ціна MVI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metaverse Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.62K USD

- зміна ціни Metaverse Index протягом дня — -5.56%

- циркуляційна пропозиція – 144.52K USD

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