Сьогоднішня ціна Metaverse Hub (MHUB)

Поточна ціна Metaverse Hub (MHUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MHUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Metaverse Hub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.50 USD

- зміна ціни Metaverse Hub протягом дня — -11.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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