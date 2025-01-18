Ціна Metaverse Hub (MHUB)
Поточна ціна Metaverse Hub (MHUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MHUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metaverse Hub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.50 USD
- зміна ціни Metaverse Hub протягом дня — -11.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metaverse Hub до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metaverse Hub до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Metaverse Hub до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metaverse Hub до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.83%
|30 днів
|$ 0
|-55.74%
|60 днів
|$ 0
|-61.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metaverse Hub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-11.83%
-29.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metaverse Hub is here to usher in a new era of NFT/Metaverse centric DeFi experience on Cronos. The native currency of this expanding hub of metaverse is the $MHUB token. $MHUB will be used for everything you do at the CRODEX Metaverse Hub —, assets and artifacts you purchase/sell, participation tickets you’ll acquire and more.
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